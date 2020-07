FC Barcelone – Mercato : le club de cœur de Messi revient à la charge pour le rapatrier

true

Le vice-président et la star de la Lepra ont ouvert les portes du club de cœur de Lionel Messi, qui connaît une saison très difficile avec le FC Barcelone.

Le moment est plutôt bien choisi : alors que le FC Barcelone semble abdiquer dans la course au titre en Liga, alors que le niveau de jeu est abyssal et que Lionel Messi s’est retrouvé au cœur de plusieurs polémiques au cours de la saison (avec Abidal, avec son président, avec l’adjoint de Quique Setién…), les Newell’s Old Boys ont rappelé que leurs portes lui étaient grandes ouvertes.

Le club de Rosario est le préféré de La Pulga, qui a fréquenté ses équipes de jeunes avant de s’envoler pour le Barça. Messi a toujours dit que son rêve ultime était de revenir chez les Lépreux pour y conclure sa carrière. Eh bien, le vice-président de Newell’s, Cristian D’Amico, a rappelé sur TNT Sports que ce rêve était partagé :

« Je ne sais pas si c’est possible, tout dépend de lui et de sa famille. En tant que dirigeants, nous devons offrir le meilleur contexte possible afin de l’aider à faire le choix de nous rejoindre. Quand Maradona est venu à Newell’s, personne ne s’y attendait. J’espère qu’il se passera quelque chose de similaire avec Leo. Bien sûr, c’est une affaire délicate mais comment Newell’s pourrait-il ne pas rêver de voir le meilleur joueur du monde porter son maillot ? Le temps dira si nous avions raison de rêver. En attendant, nous devons rester calme. »

« S’il veut revenir, il doit se dépêcher »

Ancien partenaire de Lionel Messi en sélection, Maxi Rodriguez, qui termine sa carrière à Newell’s à 39 ans, a invité le sextuple Ballon d’Or à le rejoindre au plus vite : « J’espère que ça se fera, pour les supporters ce serait un rêve. Bien sûr, il faut considérer la décision de sa famille, car ici, c’est compliqué. Mais s’il veut revenir, il doit se dépêcher, autrement nous ne pourrons pas jouer en même temps ! ». Lionel Messi saisira-t-il une perche si brillamment tendue ?