FC Barcelone – Mercato : le club durcit le ton pour le chouchou de Messi

Le FC Barcelone estime que 111 M€, c’est beaucoup trop vu le contexte actuel et n’envisage donc qu’un échange de joueurs pour Lautaro Martinez.

Le FC Barcelone a peut-être perdu un gros levier de négociations en annonçant un peu trop vite sa volonté de recruter Lautaro Martinez pour la saison prochaine. En effet, l’Inter Milan, avec lequel l’attaquant argentin est sous contrat, est en position de force pour négocier un transfert.

Les Italiens savent exactement ce qu’ils veulent : soit les 111 M€ de la clause prévue dans le contrat du joueur, soit certains Blaugranas (Vidal en priorité). Mais en tout cas pas ceux que les Catalans leur proposent (Coutinho, Semedo). Devant l’échec des premières discussions, ils ont fait savoir qu’ils ne lâcheront Martinez que moyennant un gros chèque.

Or, le Barça n’entend pas se faire plumer de la sorte. Dans son édition du jour, El Mundo Deportivo assure que les dirigeants barcelonais estiment que 111 M€, c’est « illogique vu les circonstances actuelles », comprenez vu les difficultés économiques que connaît le monde du football. Et beaucoup trop pour un joueur certes talentueux mais qui n’a encore rien démontré au plus haut niveau. Pour le FCB, ce sera donc un échange de joueurs plus un petit montant ou rien du tout !