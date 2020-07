FC Barcelone – Mercato : le club fait passer un message sur l’avenir de Messi

true

Alors qu’un vent d’inquiétude a gagné Barcelone ce vendredi, l’avenir de Lionel Messi n’est pas une question qui préoccupe le Barça.

Comme nous vous le relayions ce matin, l’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone fait toujours couler beaucoup d’encre en Espagne. En effet, selon la Cadena SER, l’Argentin de 33 ans, en colère contre ses dirigeants, paralyserait sa prolongation de contrat au delà de juin 2021 et n’excluerait pas de partir libre dans un an. Une situation qui a suscité un vent d’angoisse en Catalogne alors que, ces derniers temps, la tendance était plutôt optimiste par rapport à une prolongation de bail jusqu’en juin 2023.

Le calendrier n’a pas changé concernant l’avenir de Messi

Lancé par Marca sur cette rumeur qui a embrasé la journée, le FC Barcelone s’est étonné des informations publiées. Au sein de l’entité catalane, on nie le fait que Lionel Messi a changé d’avis sur son avenir. En revanche, on confirme que les discussions autour d’une prolongation de contrat sont encore parties pour durer plusieurs mois… Suivant un calendrier défini par le sextuple Ballon d’Or lui-même et accepté par sa direction.

Si du côté du Barça on espère que Lionel Messi rempilera, la tendance n’est clairement pas à le brusquer quant à son positionnement. Un positionnement qui sera sans doute plus clair à l’issue de cet étrange exercice 2019-20 où la Pulga semble particulièrement sur les dents…