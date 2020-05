FC Barcelone – Mercato : le départ d’un lieutenant de Lionel Messi serait bouclé

true

Comme programmé, Ivan Rakitic devrait quitter le FC Barcelone pour rejoindre son ancien club, le FC Séville.

Cette fois, l’affaire semble vraiment en passe d’être bouclée, et c’est un des lieutenants les plus fidèles de Lionel Messi qui devrait plier bagage. Selon Radio Marca, Ivan Rakitic va bel et bien retourner au FC Séville, son ancien club. Le média annonce en effet que le club andalou a décidé d’acheter le Croate, et de débourser 20 M€ pour son retour du côté de Sanchez Pizjuan.

📅 #TalDíaComoHoy, 18 de mayo, se cumplen 6⃣ años del último partido de @ivanrakitic con la camiseta del #SevillaFC. 🇭🇷🔝 ¡Qué grandes momentos nos dio el croata! 👏🏻🎩#WeareSevilla pic.twitter.com/UFPsA4elY7 — Sevilla Fútbol Club – #YoMeQuedoEnCasa (@SevillaFC) May 18, 2020

« Je veux terminer mon contrat ici au Barça, mais je ne suis pas fermé à un changement », avait déclaré Rakitic il y a quelques jours sur la Cadena Cope. Mais son envie de retourner à Séville est un secret de Polichinelle, le joueur étant déçu de son temps de jeu et du peu de considération des dirigeants blaugrana à son égard. Il entre dans la dernière année de son contrat. Rakitic aurait accepté de baisser son salaire pour permettre la transaction.