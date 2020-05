FC Barcelone – Mercato : le dossier Pjanic lié à une seule volonté ?

false

Le média espagnol Mundo Deportivo l’affirme : la Juventus pourra céder Miralem Pjanic au FC Barcelone si le club intègre Arthur dans le deal.

On vous le disait ce matin sur notre site. Le FC Barcelone est en passe d’accélérer sur les deux dossiers chauds de son mercato : Miralem Pjanic (Juventus Turin) et Lautaro Martinez (Inter Milan). Et ce en parvenant à convaincre certains de ses joueurs actuels de quitter la Catalogne afin de rentrer dans les différents deals.

Pour Lautaro Martinez, on le sait, le Barça tente de faire baisser l’indemnité de transfert exigée par l’Inter Milan (entre 80 et 90 millions d’euros ). En proposant, notamment, Arturo Vidal, Ivan Rakitic ou même Samuel Umtiti. Au sujet de Miralem Pjanic, et l’information est donnée par Mundo Deportivo, le souci demeure autour d’un joueur : le Brésilien Arthur. La Juventus le veut, mais le joueur n’a aucune envie de rejoindre le Calcio. Du moins pour le moment.

Dénouement espéré dans les prochaines heures car le Barça voudrait avoir bouclé le dossier avant la fin du mois de mai.