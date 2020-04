FC Barcelone – Mercato : le dossier Samuel Umtiti devient rocambolesque

true

Le défenseur du FC Barcelone, et ancien de l’OL, Samuel Umtiti, est annoncé partant lors du prochain Mercato. Mais le Barça devra baisser son prix…

Il n’est donc pas que le coronavirus, le confinement et la baisse des salaires qui agitent le quotidien du FC Barcelone. Le Mercato, également. Surtout si comme de nombreux supporters du Barça, vous prêtez un oeil attentif aux pages actuellement consacrées par les médias catalans aux transferts de l’été prochain.

Celui de Samuel Umtiti est évoqué ce jour par Sport. Qui présente le dossier du Français comme relativement étrange. En effet, trois clubs de Premier League, et non des moindres ( Manchester United, Chelsea, Arsenal) seraient intéressés par la venue du défenseur central cet été. Mieux, les trois écuries en question auraient même déjà approché l’entourage du joueur. Sans, toutefois, formuler, la moindre offre.

50 millions d’euros attendus ?

Car tel est le fond du problème : Umtiti séduit, mais sans doute pas au prix espéré par le FC Barcelone. Qui, tenez-vous bien, attend 50 millions d’euros ! On doute fortement que le champion du monde parte à ce tarif. Car entre sa saison, les problèmes économiques des clubs en raison du coronavirus et un Mercato qui devrait être réduit dans le temps, le tarif risque bel et bien de fortement diminuer…