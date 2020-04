FC Barcelone – Mercato : le duo Messi – Lautaro compte déjà un farouche partisan

true

Alors que le nom de Lautaro Martinez revient régulièrement au FC Barcelone pour épauler Messi, un compatriote valide cette piste.

Dans les colonnes du quotidien AS, l’ancien attaquant du FC Barcelone Javier Saviola a évoqué l’actualité du club. Et notamment la possibilité de voir Lautaro Martinez venir épauler Lionel Messi la saison prochaine.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la possibilité de voir deux compatriotes associés emballe l’ancien attaquant de poche. « Lautaro correspondrait parfaitement à Barcelone avec sa qualité et sa philosophie de jeu. C’est l’un des meilleurs attaquants actuellement et j’aime beaucoup sa manière de vivre le football. C’est un attaquant jeune qui cherche les espaces et qui comprendre parfait le jeu d’un ‘killer’ », a estimé Saviola dans des propos relayés par beSoccer.

Par ailleurs, l’ancien attaquant barcelonais est revenu sur l’importance énorme prise par Messi au sein de son ancien club. « Quand Messi prendra sa retraite, il va nous manquer. C’est le meilleur joueur du monde et il nous impressionnera toujours », a conclu Saviola.