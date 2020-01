FC Barcelone – Mercato : le futur coach de Messi déjà accompagné d’une polémique ?

true

Alors que Lionel Messi et ses partenaires du FC Barcelone se sont rendus ce matin au centre d’entraînement du club, la situation est pour le moins incertaine. Ce lundi soir, une réunion pourrait sceller le sort d’un Ernesto Valverde de plus en plus contesté.

Mais si les violons semblent s’accorder de plus en plus nettement vers la fin de l’aventure Valverde, encore faut-il lui trouver un remplaçant. Selon plusieurs médias catalans et notamment la radio RAC-1, Mauricio Pochettino, l’ancien coach de Tottenham, serait aujourd’hui le favori pour s’installer sur le banc blaugrana.

Sauf que l’annonce de son arrivée a poussé certains à déterrer quelques archives, dont une qui fait mal. En 2018, celui qui était encore un entraîneur des Spurs très convoité déclarait au sujet d’un futur club. « Je vais être très clair : jamais je ne serai l’entraîneur du Barça ou d’Arsenal car je m’identifie beaucoup à l’Espanyol et Tottenham. C’est ma décision et je préfère travailler dans ma ferme en Argentine plutôt qu’à certains endroits ». Une déclaration cash qui sera une belle épine avec laquelle composer d’entrée si Pochettino était bel et bien le futur coach de Lionel Messi…