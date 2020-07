FC Barcelone – Mercato : le plan de Lionel Messi prend forme

true

Lassé de l’administration Bartomeu, Lionel Messi est-il actuellement en train de jouer le jeu d’un présidentiable du FC Barcelone ? Ce n’est pas impossible…

On le sait : Lionel Messi n’aime pas beaucoup Josep Maria Bartomeu au FC Barcelone. L’astre argentin a même atteint le point de non-retour avec son président et hésite même, en partie à cause de lui, à prolonger son bail au delà de juin 2021. Une situation qui inquiète fortement les Socios et pourrait avoir un impact direct sur les élections à venir.

D’ailleurs, quand on y réfléchit bien, à qui profite les fuites dans la presse sur les doutes de Messi ? Au joueur lui-même, qui peut mettre une pression de dingue sur ses dirigeants concernant les contours de son contrat jusqu’en juin 2023 … Et à Victor Font, principal rival de Bartomeu pour les prochaines élections du Barça.

Xavi, Victor Font… Les planètes s’alignent bizarrement

Si la « Cadena SER » a mis le feu tard mardi soir en sortant les doutes autour de Lionel Messi, la rumeur d’un retour de Xavi sur le banc pour calmer son ami n’a pas tardé à sortir. Et qui est le candidat qui a promis le retour de Xavi, actuellement coach à Al-Sadd au Qatar ? Victor Font.

Et est-ce vraiment une surprise de voir dans le même timing ce même Victor Font sortir du bois dans un entretien à TuttoMercatoWeb ? « Messi ne peut être touché », a-t-il glissé. « Il est évident que dans le projet que j’ai en tête pour Barcelone, j’ai également confiance au fait que Leo joue avec notre maillot et continue sa longue et importante carrière. Messi est un joueur d’un club et les légendes ne disparaissent pas (…) Je considère qu’il est essentiel que Messi termine son aventure ici en tant que footballeur mais qu’il continue à être un protagoniste au Barça même après avoir raccroché ».

Loin de nous l’idée de porter des thèses complotistes mais il faut reconnaître que cela ressemble à un plan de communication bien huilé entre amis ayant les mêmes intérêts… politiques. Josep Maria Bartomeu et son administration ont vraiment du souci à se faire…