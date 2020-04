FC Barcelone – Mercato : le plan du Barça pour Lautaro Martinez

true

Sport confirme ce vendredi que Lautaro Martinez (Inter Milan) est bien la priorité estivale du FC Barcelone, très actif sur le dossier.

Le FC Barcelone s’est résolu à ne recruter qu’une seule de ses deux grandes priorités estivales, Neymar (PSG) et Lautaro Martinez (Inter Milan). La faute à des finances dans le rouge et à l’incapacité de vendre les joueurs dont il ne veut plus (Coutinho, Semedo, etc). Et le club catalan avance sur le dossier de l’Argentin.

G⚽AL OF THE DAY!#Messi makes it look SO easy 🔥🔥 Just 🐐 things… pic.twitter.com/vQZfUG4On1 — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) April 23, 2020

Selon Sport, l’Inter Milan tente de prolonger le joueur, qui dispose d’une clause de cession à 11 M€ en juin, mais le Barça fait tout pour dissuader l’attaquant. Le club catalan aurait revu son offre à la hausse et serait prêt à lui proposer un contrat de 5 ans, avec un salaire annuel de 7 M€, et deux années de plus en option.