FC Barcelone – Mercato : le PSG enfin prêt à offrir Neymar à Lionel Messi ?

Alors que Lionel Messi se sent bien seul au FC Barcelone, le retour de Neymar est de nouveau dans les tuyaux. Et le PSG pourrait ce coup-ci ouvrir la porte.

Depuis hier, le dossier Neymar est de retour au FC Barcelone. Le Clasico insipide de la bande à Lionel Messi a souligné les carences autour du club catalan. Le Barça pourrait donc retenter sa chance pour faire revenir le prodige brésilien du PSG.

La grande différence par rapport à l’été 2019 résiderait dans la position du PSG. A en croire AS et Sport, qui en fait même sa Une ce matin, le PSG ne considérerait plus Neymar comme un joueur intransférable et pourrait même faciliter son départ.

D’après AS, le club de la capitale n’a qu’un joueur qu’il souhaite conserver à tout prix : Kylian Mbappé. Le PSG souhaiterait s’assurer l’avenir du prodige français à long terme avec une prolongation de contrat hors normes. Un virage qui placerait Mbappé au centre du projet parisien et qui écarterait, forcément, une collaboration plus longue avec Neymar. Une occasion sur laquelle le FC Barcelone compte bien sauter pour contenter Lionel Messi ?