FC Barcelone – Mercato : le PSG se pose en concurrent pour Ndombélé

true

Grand rival du FC Barcelone, le PSG aimerait également recruter Tanguy Ndombélé, dont l’expérience à Tottenham tourne au vinaigre.

Avant l’arrêt des compétitions imposé par le coronavirus, Tanguy Ndombélé a eu droit à une saillie « mourinho-lesque » après un match nul entre Tottenham et Burnley (1-1) : « En première période on n’avait pas de milieu. Il y a quelque chose de plus important que la tactique, c’est d’avoir des milieux qui veulent le ballon, qui pressent, qui récupèrent le ballon, qui gagnent des duels, et on n’avait pas ça. Évidemment, je ne parle pas de Skipp, parce que c’est un gamin de 19 ans qui a joué deux heures il y a quelques jours. Tanguy a eu assez de temps maintenant pour atteindre un autre niveau ».

Concrètement, l’avenir de l’international français s’inscrit en pointillés chez les Spurs si le Special One y continue son aventure (même s’il avait aussi durement critiqué Karim Benzema à son arrivée au Real Madrid…). La thèse d’un départ après un an seulement en Premier League prend du corps.

Le PSG avance ses pions dans le dossier Ndombele !https://t.co/NyJoAqujD0 — Foot Mercato (@footmercato) March 29, 2020

On sait que le FC Barcelone serait très intéressé par le profil box to box de l’ancien Amiénois de 23 ans. Mais les Catalans ne sont pas les seuls. Selon Foot Mercato, le PSG, qui voulait déjà recruter Ndombélé l’été dernier, pourrait revenir à la charge lors de la prochaine intersaison. D’autant que, même s’il est sous contrat jusqu’en 2025, l’ancien Lyonnais ne vaut certainement plus 60 M€ après sa saison décevante…