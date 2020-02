FC Barcelone – Mercato : le remplaçant de Ter Stegen déniché en 7e division anglaise ?

true

Si le FC Barcelone dispose d’un grand gardien avec Marc-André Ter Stegen, cela n’empêche pas le club catalan de préparer l’avenir et de lui chercher une nouvelle doublure. Arrivé l’été dernier à la place de Jasper Cillessen, le brésilien Neto (30 ans) ne représente pas une solution viable sur la durée et le Brésilien est actuellement blessé à la cheville.

Du côté du secrétariat technique du Barça, on scrute déjà le marché des jeunes gardiens pour anticiper la suite. Selon « The Mirror », le jeune portier britannique Carl Rushworth (Brighton, 18 ans) serait ciblé et les dirigeants blaugranas envisageraient de débourser 5 M€ pour l’attirer.

Non titulaire dans le Sud de l’Angleterre, Carl Rushworth est actuellement prêté au club semi-professionnel de Worthing, leader de Non-League Premier (7e division anglaise). Une piste quand même très surprenante pour les Blaugranas…