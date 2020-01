FC Barcelone – Mercato : le successeur de Vidal déniché au Brésil ?

true

Alors que le Real Madrid tourne à une folle cadence d’un Brésilien par an (Vinicius, Rodrygo et bientôt Reinier) , du côté du FC Barcelone on n’est pas en reste. Secrétaire technique du Barça en Amérique du Sud, André Cury se plait lui aussi à réaliser quelques coups ciblés moins onéreux que ceux des Merengues.

Une offre à 6 M€ qui n’a que peu de chances d’aboutir

Si l’on en croit « Globoesporte », le dirigeant catalan tient son gros coup pour 2020 du côté de Palmeiras : le milieu de terrain Matheus Fernandes (21 ans). Selon le média auriverde, le Barça a même déjà entamé les négociations avec Palmeiras, détenteur de 75% des droits du joueur.

Si le FC Barcelone a formulé une première offre de 6 M€ pour le milieu de terrain aux 87 matches professionnels (3 buts, 4 passes décisives), le dossier de l’international U20 n’est pas simple à gérer. Il faut dire que Palmeiras, qui a récemment déboursé 4 M€ pour finaliser sa signature définitive et avec lequel il n’a disputé que 11 matches, doit partager la vente avec le Botafogo, ancien club du natif d’Itaborai. Forcément, cette première approche barcelonaise a été balayée…