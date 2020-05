FC Barcelone – Mercato : le transfert du chouchou de Messi quasiment ficelé

true

Après s’être mis d’accord contractuellement avec l’attaquant argentin, le FC Barcelone aurait obtenu l’aval de l’Inter Milan pour un transfert.

On savait que Lautaro Martinez et le FC Barcelone se sont déjà mis d’accord depuis plusieurs jours sur les bases d’un contrat de quatre ans. Mais pour faire en sorte que le chouchou de Lionel Messi rejoigne la Catalogne, il restait le plus dur : se mettre d’accord avec l’Inter Milan.

D’après le quotidien Sport, les négociations avancent tellement bien entre les deux clubs qu’une officialisation en devrait plus tarder. « Lautaro OK (il manque une frange) », référence amusante à sa drôle de coiffure. Le média explique que le Barça va payer 60 M€ à l’Inter Milan et lui céder deux joueurs.

L’un de ces deux joueurs sera Arturo Vidal, mécontent de ne pas être titulaire indiscutable dans l’équipe, et un latéral, à choisir entre Nelson Semedo et Emerson. Si tout va bien, les « Blaugranas » vont donc concrétiser la moitié de leurs ambitions pour le marché estival. L’autre étant le gros morceau que constitue le retour de Neymar…