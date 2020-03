FC Barcelone – Mercato : l’entraîneur du Barça en 2020-2021 est (déjà) connu

true

Si l’on se fie à une information du quotidien catalan Sport, l’entraîneur du FC Barcelone, la saison prochaine, est déjà connu. Il s’agit de Quique Setién.

Ce devait être l’un des sujets marquants du prochain mercato d’été. Au FC Barcelone qui, pensait-on, allait devoir se trouver un technicien de prestige, capable de conduire Lionel Messi et consorts au doublé Liga-Ligue des Champions. Et bien non, figurez-vous. Car si l’on se fie au quotidien catalan, Sport, il n’est guère besoin d’alimenter le dossier.

Et ce pour une raison simple : Quique Setién sera bel et bien sur le banc de touche la saison prochaine. Sport est en effet catégorique dans son édition du jour : la direction catalane travaille déjà pour les mois à venir avec Setién comme coach principal. Et ce dernier participe aux réunions de travail avec la cellule de recrutement. Toujours selon le média, et en dépit du jeu pratiqué depuis des semaines, le club serait en tous points satisfait du travail du successeur de Valverde.

Un doublé Liga-Ligue des Champions est toujours possible

Qui, on le rappelle, peut toujours, cette saison, conduire le Barça au doublé Liga-Ligue des Champions. A condition que la C1 reprenne et d’éliminer le Napoli au Camp Nou.