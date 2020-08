FC Barcelone – Mercato : les 3 priorités de Ronald Koeman

false

Une nouvelle ère débute au FC Barcelone. L’humiliation subie face au Bayern Munich (quart de finale de Ligue des Champions, 8-2) a été vécue comme un tremblement de terre en Catalogne. La première conséquence directe a été le limogeage de Quique Setien, remplacé par Ronald Koeman. Le Néerlandais fait partie de la « Dream Team » de 1992 et présente donc l’avantage de connaître la maison. Son expérience et sa philosophie de jeu seront également mis à rude épreuve pour permettre au Barça de se redresser.

Dans un premier temps, l’objectif sera de renouveler en profondeur l’effectif avec une vague de départ de certains cadres qui se profile. Une fois les caisses renflouées, Ronald Koeman, qui devrait avoir la main mise sur le recrutement, pourra lancer les assauts.

Selon les informations du quotidien espagnol AS, le technicien néerlandais souhaite recruter un joueur par ligne. Il a déjà coché 3 noms sur sa liste qui font figurent de priorité. On retrouve le défenseur de Manchester City Eric Garcia, formé à la Masia. Le compère de Frenkie De Jong à l’Ajax, Donny Van de Beek. Et la dernière cible se nomme Lautaro Martinez, successeur annoncé de Luis Suarez. Trois dossiers complexes. A suivre.