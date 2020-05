FC Barcelone – Mercato : les dirigeants ont trois raisons pour éloigner Neymar de Messi

false

Alors que Lionel Messi semble vouloir le retour de Neymar au FC Barcelone, les dirigeants semblent privilégier d’autres options.

Cesc Fabregas l’a encore rappelé dans une interview à Goal, Lionel Messi aimerait voir Neymar revenir au FC Barcelone. « Leo Messi, Luis Suárez et les autres aimeraient l’avoir dans l’équipe, car il est capable, à tout moment, de leur faire une passe pour marquer et de dribbler, ce qui est quelque chose de difficile dans un football aussi équilibré », a confié l’ancien partenaire de la Pulga.

Pourtant, il semble que le FC Barcelone opte pour d’autres options. Selon le quotidien catalan Sport du jour, Jadon Sancho serait même passé devant Neymar au cas où un ailier viendrait à signer cet été. Et ce pour trois raisons.

La première étant que le retour de Neymar a toujours divisé à Barcelone. Même si son retour donnerait plus de garanties en terme d’adaptation, beaucoup n’ont pas oublié son départ rocambolesque en 2017. La deuxième étant l’âge du joueur. Entre un Neymar à 28 ans et un Sancho âgé de 20 ans et donc les perspectives de revente en Premier League seraient nombreuses, le choix serait facile. Enfin, troisième raison, la crainte des blessures récurrentes de Neymar ces dernières années. De quoi faire accepter définitivement à Messi d’oublier la star du PSG ?