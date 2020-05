FC Barcelone : mercato, Liga, envies..Arturo Vidal sans langue de bois

false

Le milieu de terrain chilien du FC Barcelone, Arturo Vidal, a confirmé qu’il souhaitait rester en Catalogne la saison prochaine.

On vous le disait plus tôt dans la journée sur notre site : les dirigeants du FC Barcelone vont avoir toutes les peines du monde à indiquer le chemin de la sortie à certains de leurs joueurs. Problématique quand on sait que le Barça souhaite inclure des joueurs pour faire baisser le tarif de potentielles recrues (Lautaro).

Le nom du Chilien Arturo Vidal revient d’ailleurs avec insistance. Mais ni l’Inter Milan, ni toute autre destination ne semble plaire au milieu de terrain. Qui se sent on ne peut mieux au sein du club catalan. La preuve : « Je suis très heureux et je me sens bien à Barcelone. Je veux y rester. Je suis maintenant mieux préparé que jamais. Je suis heureux que nous ayons une bonne équipe et j’ai de bons amis dans le vestiaire. »

« Il nous reste encore deux mois de football dans lesquels nous devons tout donner ».

Avant d’évoquer la fin de saison avec, notamment, la Liga et la Ligue des Champions. Propos retranscrits par onze mondial. « Je me sens prêt pour ce qui va arriver, à la fois en Ligue des champions et en Liga. Nous sommes les premiers de la ligue et nous avons également de bonnes opportunités de progresser en Ligue des champions. Il nous reste encore deux mois de football dans lesquels nous devons tout donner ».