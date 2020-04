FC Barcelone – Mercato : l’Inter a bougé pour le remplaçant du chouchou de Messi

true

Si le FC Barcelone pourrait calmer le jeu avec Lautaro Martinez (22 ans), l’Inter Milan creuse actuellement la piste Dries Mertens (Naples, 32 ans).

Une fois n’est pas coutume : la presse catalane ne fait pas la part belle au mercato du FC Barcelone ce mercredi ! Fais assez rare pour être signalé, SPORT et Mundo Deportivo préfèrent par exemple évoquer la liste noire du Real Madrid dans leurs grandes lignes. Le dossier Lautaro Martinez n’est pas bazardé pour autant par le Barça. Mardi, Francesc Aguilar faisait ainsi savoir que Lionel Messi se dédouanait de pousser en interne pour le transfert de son compatriote de l’Inter Milan (22 ans).

S’il a déjà publiquement affirmé apprécier le jeune attaquant argentin, le capitaine du FC Barcelone ne veut pas froisser Luis Suarez et a donc calmé le jeu sur un dossier qui pourrait vite devenir dangereux. « Leo ne veut pas que son ami, presque son frère, Luis Suarez ne puisse penser qu’il appuie l’arrivée de Lautaro Martinez, estime le journaliste de Mundo Deportivo. Car cela voudrait signifier les adieux de l’attaquant uruguayen si Antoine Griezmann se refuse à quitter le Barça. »

L’Inter Milan négocie dur avec Mertens

Aguilar n’est pas le seul spécialiste à se pencher sur le cas Martinez. Nicolo Schira, en Italie, assure que l’Inter Milan travaille déjà sur son successeur la saison prochaine : Dries Mertens. « L’Inter Milan travaille actuellement sur le coup Dries Mertens à coût zéro, indique le spécialiste des transferts. Le club a proposé au Belge un contrat de trois ans avec un salaire annuel de 6 M€ par an plus des bonus. Cette offre est supérieure à celle du Napoli (deux ans, 4 M€ annuels et prime à la signature de 2 M€). »