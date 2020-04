FC Barcelone – Mercato : l’Inter complique les plans de Messi avec Martinez

111 M€ : c’est le montant de la claude de cession que le FC Barcelone devra lever en juin pour s’attacher les services de Lautaro Martinez. L’attaquant de l’Inter Milan est la priorité du Barça, à l’initiative de Lionel Messi. Et selon Sergio Zarate, l’un de ses agents, l’affaire est en bonne voie.

Dans un entretien à la chaîne mexicaine Fox Sports, relayé par Sport, Zarate a en effet glissé hier : « Il y a une grande probabilité pour qu’il rejoigne le Barça. C’est un grand joueur. » Relancé sur l’intérêt du Real Madrid, Zarate a ajouté que Martinez avait choisi le Barça pour évoluer avec Messi. « C’est le plus grand de tous. Je pense qu’il y a un peu plus de chances pour que Lautaro le rejoigne. »

#Inter wouldn’t like to sell #LautaroMartinez and ask the payment of release clause (€111M). Inter rejected players in the deal (Semedo, Firpo and Rakitic are not in Conte plans) for Lautaro, who is the first choice of #Barça. #Barcelona offer to him a wages of €10M a year

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 12, 2020