FC Barcelone – Mercato : l’Inter Milan a un atout pour convaincre Messi de venir

Selon un proche du club lombard, l’Inter Milan aurait en Javier Zanetti un argument de poids pour convaincre Lionel Messi de venir en Italie.

Et si Lautaro Martinez évoluait bien avec Lionel Messi la saison prochaine mais pas à Barcelone ? Après tout, l’Inter Milan rêve du sextuple Ballon d’Or et a de nouveau les moyens de se l’offrir. Même si La Pulga possède un contrat en or avec les Blaugranas, les Italiens peuvent rêver car ils ont pris l’habitude depuis un siècle d’y débaucher de grands joueurs (Luis Suarez, Ronaldo…).

En outre, l’Inter Milan aurait un atout insoupçonné dans sa manche. C’est José Morais, ancien adjoint de José Mourinho lors de son passage en Lombardie (2008-10), qui l’a révélé lors d’une interview à Yahoo.

« Vous savez quoi, je pense que c’est possible. Vous savez pourquoi ? Parce qu’ils ont Zanetti. Zanetti est comme un facteur d’attraction pour les joueurs argentins. Je pense qu’il est capable d’attirer un joueur comme Messi s’il pense à un autre défi. Je pense que pour un joueur argentin, c’est presque comme s’il avait l’impression de rentrer chez lui, d’aller à l’Inter. Mon sentiment est que l’Inter accueille les Argentins d’une manière particulière, probablement en raison de la présence de Zanetti. »