FC Barcelone – Mercato : l’Inter Milan propose un deal pour le chouchou de Messi

L’Inter Milan serait très intéressé par le latéral droit portugais du FC Barcelone Nelson Semedo. Ce qui ferait les affaires du FCB pour Lautaro Martinez…

Les deux priorités du FC Barcelone pour la prochaine intersaison sont connues : Neymar (PSG) et Lautaro Martinez (Inter Milan). Problème, le Brésilien coûtera au pire 180 M€ et l’Argentin 110 M€. Et comme les finances catalanes ne sont pas au mieux en cette crise de coronavirus, il va falloir ruser.

Justement, El Mundo Deportivo assure que les Italiens pourraient se montrer conciliants car ils aimeraient recruter un Blaugrana. Ce joueur, c’est Nelson Semedo. Le latéral droit, arrivé du Benfica Lisbonne en 2017 moyennant 30 M€, était intransférable jusqu’à l’été dernier. Mais depuis, il a montré certaines limites, notamment défensivement.

Le site Transfermarkt le cote à 40 M€. Ce qui aiderait à baisser grandement le prix de Martinez. Pour peu que les Nerazzurri veulent bien d’un Philippe Coutinho ou d’un Antoine Griezmann, le deal entre les deux parties pourrait se résumer à un énorme échange de joueurs.