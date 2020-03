FC Barcelone – Mercato : l’Inter ne se fait plus d’illusion pour Martinez

true

Selon Tuttosport, l’Inter Milan se serait ainsi déjà résolu à transférer l’attaquant argentin vers un « grand club européen », qui devrait payer les 111 millions d’euros de sa clause libératoire avant le 15 juillet. Le quotidien italien affirmait hier que le FC Barcelone était le plus en avance dans ce dossier étant donné les connexions de Martinez avec son compatriote Lionel Messi.

FC Barcelona is closing its facilities to the public beginning on Saturday, March 14 — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) March 13, 2020

Rien ne serait toutefois gravé dans le marbre en raison des finances gelées et du coronavirus. Cinq joueurs blaugrana pourraient entrer dans l’opération : Jean-Clair Todibo, Carles Aleña, Arturo Vidal, Ivan Rakitic et Nelson Semedo. L’Inter Milan, de son côté, se serait déjà fait une raison sur un départ de Lautaro et a déjà commencé à lui chercher un remplaçant. Trois noms ressortent de la quête nerazzura : Tino Werner (RC Leipzig), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) et enfin Anthony Martial (Manchester United).

Du côté du Barça, Mundo Deportivo révèle ce samedi que la direction blaugrana est confiante sur le dossier. Elle se réunira lundi mais affirme, pour l’instant, que rien ne peut garantir la réussite de l’opération. Celle-ci semble tout de même bien partie pour aboutir.