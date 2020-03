FC Barcelone – Mercato : l’Inter obligé de vendre le chouchou de Messi ?

true

L’Inter Milan dans une situation économique délicate, le club pourrait être contraint de vendre sa pépite Lautaro Martinez. Une aubaine pour le Barça ?

Ce n’est pas franchement un scoop : le FC Barcelone rêve de s’attacher les services de Lautaro Martinez (Inter Milan, 22 ans) pour prendre à moyen terme la suite de Luis Suarez, en fin de contrat en juin 2021, et l’associer à Lionel Messi avec qui il brille en sélection. Un dossier qui s’annonce très chaud pour l’été 2020 mais qui dépend de plusieurs paramètres et notamment de la volonté de l’Inter de se séparer de son buteur.

Lautaro Martinez sacrifié à cause du coronavirus ?

Mais si les « nerazzurri » n’ont pas l’intention de se laisser déposséder de Lautaro Martinez sportivement, des contraintes économiques pourraient inciter l’Inter Milan à ouvrir la voie d’un départ si un club est prêt à payer les 111 M€ de sa clause. En effet, « La Gazzetta dello Sport » affirme que l’Inter est aujourd’hui aux abois, face à un déficit estimé à 48,4 M€ et qui risque encore de grimper avec la crise liée à la pandémie de coronavirus. De plus, l’Inter va perdre au 30 juin trois accords de partenariats en Asie pour la bagatelle de 45 M€ par an.

Une situation que le Barça suit bien évidemment avec attention même si l’entité catalane a aussi ses propres problèmes. D’après « Mundo Deportivo », les Blaugranas ont suspendu toutes les offres en préparation et travaillent d’abord à chiffrer les pertes liées au Covid-19 avant d’attaquer concrètement le dossier Lautaro Martinez. « Tuttosport » assure cependant qu’un accord de principe aurait été trouvé entre les deux clubs.