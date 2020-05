FC Barcelone – Mercato : Lionel Messi a déjà pensé à rejoindre José Mourinho !

true

Lionel Messi a avoué avoir pensé à quitter le FC Barcelone dans le passé. L’attaquant argentin (32 ans) aurait même songé à se relancer sous la houlette de José Mourinho !

L’avenir de Lionel Messi est toujours aussi flou. En fin de contrat en juin 2021, l’attaquant du FC Barcelone n’a pas encore pu trouver le temps de s’asseoir autour d’une table pour discuter de son futur avec ses dirigeants. En interne, l’état-major du club blaugrana se veut confiant dans un dossier qu’il sait pourtant sensible. Il sait que recruter Lautaro Martinez à l’Inter Milan cet été serait un argument décisif pour convaincre « La Pulga » de prolonger son bail en Catalogne.

Dans le passé, ce même Messi a pourtant déjà eu l’envie de quitter son club de cœur. Il l’a reconnu dans la presse cette semaine, rappelant qu’il se sentait mésestimé en Espagne en raison de problèmes d’ordre privé. On se rappelle notamment que le PSG s’était renseigné à l’époque sur la faisabilité de son transfert. Francesc Aguilar en dit plus sur cette période en expliquant que l’Argentin de 32 ans a aussi bien failli rejoindre l’Angleterre.

Messi avait appelé Fabregas à Chelsea

« Lionel Messi a été proche de quitter le Barça à plusieurs reprises, mais jamais pour des raisons purement sportives, glisse le journaliste de Mundo Deportivo. L’offre de l’Inter ne fut pas la seule. Leo a notamment songé à un départ en raison de ses problèmes avec le fisc et quand Luis Enrique l’a mis sur le banc à Anoeta. L’autre cas fut quand il a appelé son ami Cesc Fabregas afin de le mettre en contact avec José Mourinho pour signer et jouer ensemble à Chelsea. Heureusement, son père Jorge l’a freiné et les remous d’Anoeta ont été balayés sur l’intervention de Josep Maria Bartomeu. »