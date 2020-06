FC Barcelone – Mercato : Lionel Messi a rendez-vous pour sa prolongation

Le FC Barcelone est entré en discussions avec ses joueurs pour une nouvelle baisse de salaire. Comme si la première ne suffisait pas (près de 70%). Ce week-end, Lionel Messi et sa bande n’avaient pas encore répondu à leurs dirigeants sur ce sujet mais ce lundi, dans son édition du jour, Marca dévoile les dessous de cette nouvelle requête présidentielle, à savoir une réduction de 70% pour la dernière semaine de mai puis 50% pour les deux premières semaines de juin. Surpris par cette demande, les stars du vestiaire du Barça auraient tout simplement envoyé bouler Josep Maria Bartomeu !

All confirmed! Leo #Messi’s father and agent (Jorge Messi) will meet #Barcelona next week. #Barça want to extend his contract (ends in 2021). Talks have been opened in March and could be finalized soon. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 8, 2020