FC Barcelone – Mercato : Lionel Messi prend un stop sur ses rêves de grand chantier

Alors que le FC Barcelone est attendu au tournant cet été pour rebâtir son équipe, le président de la Ligue espagnole vient de mettre un coup de froid.

Voilà de longues semaines maintenant que le Mercato du FC Barcelone est au centre de l’actualité en Espagne. Le club blaugrana envisage un grand chantier autour de Lionel Messi, avec du changement dans toutes les lignes en plus de l’arrivée ronflante de Lautaro Martinez pour contenter sa star.

Mais voilà, le président de la Ligue espagnole Javier Tebas est venu calmer l’enthousiasme sur le sujet. Selon lui, il ne faut pas s’attendre à des recrues spectaculaires cet été en Liga. « Si l’année passée, lors du mercato estival, les opérations de ventes ont constitué environ trois milliards d’euros (dans l’ensemble), cela va considérablement diminuer. Je crois, mais ce n’est pas une donnée mathématique, qu’en termes de transferts incluant un échange d’argent, on ne dépassera pas plus de 800 millions d’euros ou un milliard d’euros lors de cette fenêtre estivale qui débutera un peu plus tard », a prévenu Tebas.

Annonçant donc une cure d’austérité, Tebas estime que le seul moyen de voir quelques mouvements d’envergure est le recours à l’échange. « Il est probable qu’il y ait des opérations d’échange d’un grand joueur avec un autre grand joueur sans transfert d’argent, mais cette opération ne génère pas de mouvement économique, seulement des mouvements dans les comptes des clubs ». Le FC Barcelone, qui a déjà envisagé plusieurs échanges pour faire venir Lautaro Martinez, l’a déjà bien saisi…