FC Barcelone – Mercato : Lionel Messi reçoit une nouvelle rassurante pour l’avenir

Alors que le FC Barcelone est à l’arrêt, comme la majorité des clubs en Europe, cela permet d’autant plus de se pencher sur la saison du club catalan. Jamais les Blaugrana n’ont semblé plus dépendants de Lionel Messi, et ne peuvent donc plus se permettre de s’affaiblir.

Voilà pourquoi toutes les nouvelles pour assurer à Messi que de grands joueurs seront à ses côtés sont bonnes à prendre. La dernière, confirmée par Mundo Deportivo, concerne le gardien de but allemand Marc-André Ter Stegen.

Selon le journal catalan, le gardien de but du FC Barcelone est tout proche d’une prolongation. L’agent du portier aurait été reçu ces derniers jours et une prolongation de quatre à cinq ans serait déjà à l’étude. Une signature qui scellerait l’avenir barcelonais de Ter Stegen, pour le moment engagé jusqu’en 2022 avec le Barça.