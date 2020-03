FC Barcelone – Mercato : l’ultime recrue de Setién déjà poussée dehors ?

true

D’après SPORT, le FC Barcelone souhaiterait déjà mettre sur le marché Martin Braithwaite, l’attaquant danois recruté le 20 février dernier.

Arrivé en février avec le statut de joker médical du FC Barcelone, Martin Braithwaite (28 ans) pourrait voir son rêve catalan tourner court. Acheté à Leganes pour 18 M€ le 20 février dernier l’attaquant danois a beau avoir signé un bail jusqu’en juin 2024, le Barça est ouvert à un départ dès le prochain Mercato d’été.

Braithwaite au Barça, ça aura tenu un mois !

En effet, l’ancien Bordelais et Toulousain avait surtout été recruté pour palier les absences pour blessure de Luis Suarez et Ousmane Dembélé. Or la pause de la saison de Liga imposée par la crise sanitaire du coronavirus va être clairement préjudiciable à son temps de jeu, lui qui va rapidement voir débarquer la concurrence du « pistolero ».

D’après « SPORT », l’Etat-major blaugrana aurait bien conscience de cette situation et veut éviter au maximum la décote de l’attaquant danois. Martin Braithwaite ne sera pas retenu en cas d’offre sérieuse, atteignant son prix d’achat. Toujours selon le quotidien, quatre clubs sont sur les rangs : Everton et West Ham, qui souhaitaient déjà le recruter cet hiver, ainsi que le Torino et Sassuolo en Serie A. Le FC Barcelone serait disposé à écouter les offres avec option d’achat des deux clubs italiens. 128 minutes de jeu et puis s’en va, tel semble être l’histoire de Braithwaite au Barça.