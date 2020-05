true

Ancien président de l’Inter, Massimo Moratti était parmi les plus optimistes à l’idée de voir Lionel Messi (FC Barcelone) signer à Milan. C’est fini.

A l’origine de la rumeur qui a mis le feu aux poudres, l’ancien président de l’Inter Milan Massimo Moratti a mis fin aux rêves des tifosi lombard à l’occasion d’un entretien ce mardi à « Tuttosport » : non, Lionel Messi (FC Barcelone, 32 ans) ne signera pas en Série A.

« C’est le rêve de tout le monde, mais il ne bougera pas de Barcelone. Il est toujours le meilleur de tous », a déclaré l’emblématique président intériste. Un virage à 180° par rapport aux propos tenus il y a un peu plus d’un mois : « Messi à l’Inter n’est pas un rêve interdit, la situation actuelle a rebattu toutes les cartes. Je pense que ce n’est pas du tout interdit d’y penser. Ça ne l’était pas avant ce drame (le Covid-19, NDLR), alors maintenant… Messi est en fin de contrat et ce serait certainement un gros effort pour l’Inter de le faire venir. Je ne sais pas à quel point la situation actuelle change cet objectif, mais maintenant les cartes sont redistribuées. Nous ne devons pas non plus être trop opportunistes et profiter de la situation, mais je pense qu’à ce stade, il est possible de voir des choses étranges à la fin de la saison. »

A croire que le supporter Massimo Moratti a eu de nouvelles informations après avoir parlé avec le cœur quelques semaines plus tôt… Sans doute que le démenti de Lionel Messi sur Instagram n’y est pas étranger. Pour rappel, la Pulga dispose bel et bien d’une clause pour partir libre cet été, à un an de la fin de son contrat, mais davantage pour une destination exotique.