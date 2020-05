FC Barcelone – Mercato : Messi a réalisé un coup magistral en parlant de Lautaro

true

En expliquant à quel point Lautaro Martinez était un bon joueur, Lionel Messi a permis d’accélérer son arrivée au FC Barcelone.

Hier, Lionel Messi a accordé une interview au Mundo Deportivo, dans laquelle il est revenu sur la piste Lautaro Martinez (Inter Milan), présenté comme son nouveau chouchou : « C’est un attaquant impressionnant, surtout parce que je crois qu’il est très complet en pointe : il est fort, il dribble bien, il marque des buts, il protège bien le ballon… Mais on verra bien ce qui se passera ».

Ces propos n’étaient évidemment innocents. Ils ont permis à la fois de mettre la pression sur les dirigeants du FC Barcelone, qui ont désormais intérêt à conclure la transaction, et ils ont envoyé un signal fort à Lautaro Martinez lui-même, qui se sait désormais dans les petits papiers de La Pulga. Et qui pourra donc inciter, de son côté, ses dirigeants à le laisser partir.

D’ailleurs, tous les médias italiens ont fait des pages et des pages sur les propos de Messi dans leurs éditions du jour. Pour eux, pas de doute : cela marque clairement un tournant dans les négociations entre l’Inter et le Barça. Le transfert de l’ancien du Racing ne serait désormais plus qu’une question de jours…