FC Barcelone – Mercato : Messi a solutionné un dossier épineux cet hiver

Arturo Vidal a encore fait trembler les filets samedi. Tenu en échec à l’Espanyol dans le derby catalan (2-2), le FC Barcelone s’en est remis à Luis Suarez et à son « buteur » chilien pour prendre un point.

« Te quedas », du Barça à Vidal

Cette saison, Vidal tourne ainsi à une moyenne d’un but toutes les 95 minutes et pointe au quatrième rang des meilleurs buteurs du Barça ! En plus de son influence dans l’entrejeu et son état d’esprit de gagneur, l’ancien milieu du Bayern Munich aurait donc convaincu ses dirigeants de le garder cet hiver. « Tu restes », auraient ainsi glissé ce week-end les dirigeants du FC Barcelone à Vidal, selon SPORT, malgré l’intérêt insistant de l’Inter Milan.

Le club italien continue de draguer l’intéressé mais l’état-major blaugrana se veut très confiant dans ce dossier. La position de Lionel Messi ne serait pas étrangère à ce regain de confiance en Vidal. L’attaquant argentin pense que le Barça a besoin d’un leader de sa trempe dans les moments tendus d’une saison, comme celui vécu à Anfield Road en C1 au printemps 2019. Les Reds avaient alors marché sur les Barcelonais pour filer vers le sacre quelques semaines plus tard.