FC Barcelone – Mercato : Messi a un nouvel atout de marque pour Martinez

true

Lionel Messi a envie de faire venir Lautaro Martinez (Inter Milan, 22 ans) au FC Barcelone au mercato et pourrait disposer d’un nouvel atout avec Rafinha.

Le nom de Lautaro Martinez n’en finit pas d’alimenter les chroniques des transferts des gazettes catalanes. Depuis plusieurs semaines, l’attaquant de l’Inter Milan est envoyé avec insistance au FC Barcelone, où Lionel Messi le tien déjà en haute estime. Pour parvenir à leurs fins, les Blaugranaspourraient inclure deux de leurs joueurs dans le deal, afin de faire baisser la clause de l’attaquant argentin, évaluée à 111 M€.

Dans cette configuration, le journal catalan SPORT indiquait ainsi ces derniers jours que Junior Firpo pourrait faire partie de l’opération. Si le latéral gauche, évalué à 20 millions d’euros, ne serait pas contre un départ à l’Inter Milan, Antonio Conte n’aurait pas donné suite au projet.

#PortadaSPORT 🗞 Enredo Rakitic 🙄 El Barça tiene buenas ofertas, pero el croata prioriza Sevilla https://t.co/wLSY7TxdnI — Diario SPORT (@sport) April 5, 2020

D’après Mundo Deportivo, un autre joueur du Barça pourrait plus convenir au difficile coach italien : Rafinha. Le milieu brésilien (27 ans) est actuellement prêté au Celta de Vigo et pourrait ainsi retrouver son ancien club, qu’il apprécie toujours et avec qui il a évolué pendant la deuxième moitié de la saison 2017/2018.