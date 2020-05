FC Barcelone, PSG – Mercato : Messi assiste à un coup de théâtre entre Neymar et Martinez !

true

Le FC Barcelone fait partie des clubs européens ayant réduit les salaires de ses effectifs en raison de la crise sanitaire. Cela pourrait être bénéfique pour le mercato à venir.

Le sujet a donné lieu à un débat enflammé au FC Barcelone au tout début de la crise sanitaire. Lionel Messi a mis les choses au clair publiquement : ce sont bien les joueurs qui ont proposé de réduire leurs salaires afin que le reste des salariés du club catalan puissent toucher le leur en intégralité.

Cette mesure permet aussi au Barça d’avoir un bol d’oxygène bienvenu avant le mercato estival où il compte recruter Neymar et Lautaro Martinez. Le quotidien espagnol AS confirme dans son édition du jour que l’attaquant argentin de l’Inter Milan (22 ans) est convoité au mercato. Devant la difficulté du dossier Neymar (28 ans), il serait même devenu la priorité des dirigeants blaugrana ! L’état-major du FC Barcelone pourrait même être « avantagé » en ce sens par la baisse des salaires de ses joueurs.

Martinez passe devant Neymar !

« Au sein du club, on assure que la mise en activité partielle et son rapport avec l’État ne sera pas un obstacle pour affronter cette opération stratégique cet été, estime le journaliste Santi Gimenez. La mesure salariale s’applique aux autres strates du club, mais pas à l’équipe première, avec qui un accord a été signé. Les dirigeants du Barça ne sont donc pas préoccupés par le mercato, ils seront attentifs. À ce titre, leurs yeux seront tournés vers Martinez, plus que vers Neymar. »