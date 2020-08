FC Barcelone – Mercato : Messi aurait annoncé son intention de partir, un clash XXL en vue ?

true

Selon la chaîne argentine TyC Sports, Lionel Messi aurait annoncé officiellement au FC Barcelone son souhait de quitter le club.

C’est une nouvelle qui, si elle se confirme, va provoquer un véritable tremblement de terre. Lionel Messi, dont l’avenir au FC Barcelone était incertain depuis la déroute face au Bayern Munich (2-8), aurait pris la décision radicale de quitter le club catalan.

Alors que la Pulga avait toujours affirmé, jusqu’à ces derniers mois, son souhait de terminer sa carrière au Barça, la donne semble avoir changé. Et cela pourrait se faire de manière particulièrement brutale. Car non seulement Messi souhaite quitter le Barça, mais il voudrait le faire dans un cadre qui risque de provoquer de très grosses tensions.

En effet, le numéro 10 argentin aurait décidé d’activer sa clause lui permettant de partir libre à la fin de chaque saison. Or, du côté du Barça, on a toujours affirmé ces derniers temps qu’il restait un an de contrat à Messi qui pouvait activer cette fameuse clause avant l’été. Dans un dossier à l’enjeu gigantesque, les prochaines heures s’annoncent donc très tendues.