FC Barcelone – Mercato : Messi complique indirectement le retour de Neymar

La masse salariale du FC Barcelone est au bord de l’implosion, notamment à cause de Lionel Messi. Et cela pourrait entraver le retour de Neymar.

Premier club de sport à franchir le milliard de dollars de chiffre d’affaires, le FC Barcelone mène une politique particulièrement dangereuse : en effet, s’il ne cesse d’augmenter ses recettes, c’est avant tout parce qu’il verse des salaires trop importants à ses joueurs. Et quand une crise comme celle du Covid-19 met en cause les rentrées d’argent, le risque d’effondrement est réel.

Dans son édition du jour, AS explique les Blaugranas ont une masse salariale de 245 M€ nets annuels, ce qui signifie que chaque joue touche la moyenne incroyablement élevée de 12,89 M€ nets ! Lionel Messi, avec ses 81 M€ annuels, trône évidemment tout en haut du classement.

Le problème, c’est que la Ligue espagnole a fixé un seuil à ne pas franchir entre le budget et les salaires. Le Barça flirte dangereusement avec, et quand on sait qu’il veut en plus intégrer Neymar et sa trentaine de millions d’euros annuels la saison prochaine, on comprend que le FCB va devoir sacrément dégraisser cet été !