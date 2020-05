FC Barcelone – Mercato : Messi délesté de 150 M€ cet été ?

true

Les dirigeants du FC Barcelone préparent une grande lessive estivale au mercato. Les départs pourraient atteindre le total faramineux de 150 millions d’euros !

Lionel Messi a quelques idées pour renforcer l’effectif du FC Barcelone. Ces derniers mois, l’attaquant argentin a même passé son temps à convaincre Neymar de remettre les pieds au sein du club catalan près de trois ans après son départ grandiloquent au PSG. Si Quique Setién a validé ce retour, les finances du club catalan ne devraient pas permettre au Barça de réaliser le rêve de Messi.

D’ailleurs, le sujet plus global du recrutement est devenu épineux au sein du club catalan, conscient de devoir vendre des actifs pour pouvoir être compétitif sur des dossiers très onéreux. Mundo Deportivo, dans son édition du jour, estime que la porter est ouverte pour plusieurs joueurs, qui aux yeux des dirigeants ont une belle cote sur le marché des transferts.

Une vague de départs estimée à 150 M€ cet été ?

Au total, le FC Barcelone pourrait ainsi vendre pour plus de 150 millions d’euros cet été ! L’estimation des joueurs concernés par un départ est la suivante : Nelson Semedo (50 M€), Junior Firpo (30), Jean-Clair Todibo (25), Rafinha (16), Arturo Vidal (15) et enfin Molla Wague (entre 8 et 15).