FC Barcelone – Mercato : Messi enfin débarrassé de Coutinho ?

Philippe Coutinho (27 ans), qui ne verra l’option d’achat levée par le Bayern Munich en fin de saison, va devoir rentrer au FC Barcelone cet été. Pour combien de temps ?

Le FC Barcelone n’avait pas besoin de ça. Déjà dans l’œil du cyclone depuis le début de l’année civile en raison de plusieurs dossiers explosifs (départ de Valverde, brouille Messi-Abidal et Barçagate), le club catalan va être frappé de plein fouet au portefeuille par le coronavirus.

Lionel Messi, Sergio Busquets, Gerard Piqué et Sergi Roberto ont ainsi été consultés à ce propos par leur direction et ont donné leur accord de principe pour que leurs émoluments soient momentanément revus à la baisse. Leurs coéquipiers devraient eux aussi se plier à cette mesure exceptionnelle. « On ne nous a pas encore parlé de cette possibilité, mais cela ne m’étonnerait pas qu’ils nous proposent de baisser les salaires ou d’adapter les paiements, ce qui serait tout à fait compréhensible », confie l’agent d’un joueur blaugrana à L’Équipe.

En plus du dossier Ter Stegen, l’état-major du FC Barcelone devra bientôt s’atteler à Philippe Coutinho. Prêté cette saison au Bayern Munich, le milieu brésilien a réalisé un exercice trop inconstant pour voir le club bavarois lever son option d’achat. Pas grave. Dans son édition du jour, Mundo Deportivo assure que plusieurs formations anglaises pensent au milieu de 27 ans. Chelsea, Tottenham, Liverpool, Arsenal ou encore Manchester United n’auraient ainsi pas oublié que c’est en Premier League qu’il a explosé. Lionel Messi, qui souhaite recruter Neymar et Lautaro Martinez cet été, serait ravi de ce fort intérêt.