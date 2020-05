FC Barcelone – Mercato : Messi est désormais fixé pour Martinez

true

L’entraîneur du FC Barcelone Quique Setién verrait bien Lautaro Martinez accompagner Lionel Messi la saison prochaine. L’Inter Milan y travaille !

Le FC Barcelone se prépare peut-être à un mercato moins animé qu’il n’y paraît. Si le club catalan entend encore recruter Neymar et/ou Lautaro Martinez, les effets de la crise sanitaire ne devraient pas lui permettre de réaliser les rêves de Lionel Messi.

Pourtant, ce n’est pas l’envie qui manque à l’attaquant argentin et à son entraîneur de recruter le goleador de l’Inter Milan. « Lautaro Martinez est un très grand joueur. Et tous les très grands joueurs peuvent attirer l’intérêt du FC Barcelone, a indiqué Setién dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport du jour. De plus, le fait de jouer avec Leo Messi peut donner encore plus envie. Qui ne voudrait pas jouer avec Messi ? »

L’Inter Milan prêt à vendre Martinez si…

La question a été posée à l’Inter Milan, qui ne ferme pas complètement la porte à Martinez au mercato. Selon AS, les Nerazzurri seraient prêts à laisser filer le chouchou de Messi à condition d’insérer Arturo Vidal et le prêt gratuit d’Antoine Griezmann. Dans ce cas de figure, et seulement dans celui-ci, le club lombard accepterait un chèque de 90 millions en provenance du Barça. Le quotidien madrilène précise qu’il est « peu probable » que le club catalan accepte ces conditions.