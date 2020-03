FC Barcelone – Mercato : Messi est fixé pour Aubameyang

true

La presse catalane s’en est fait l’écho mardi : Pierre-Emerick Aubameyang se rapproche de Barcelone. Du moins sur le plan purement géographique. Plusieurs éléments de la famille de l’attaquant d’Arsenal auraient ainsi pris leurs quartiers en Catalogne ces derniers mois, ce qui pourrait être un signe précurseur de son transfert estival au Barça.

Le journal catalan Sport, comme souvent, a peut-être un peu mis la charrue avant les boeufs en racontant cette anecdote puisque l’ancien buteur de l’ASSE n’est pas vraiment la priorité du FC Barcelone. Les dirigeants du club blaugrana, guidés par Lionel Messi, devraient miser en premier lieu sur Lautaro Martinez (Inter Milan, 22 ans) ou Neymar (PSG, 28 ans).

Il n’empêche qu’Aubayemang reste une solution de repli pour le FC Barcelone, et sans doute largement plus accessible que ces derniers dossiers cités plus haut en raison de sa fin de contrat en juin 2021 et de son âge avancé (30 ans). Du haut de ses 61 buts et 13 passes décisives en 97 rencontres, l’international gabonais (62 sélections, 25 réalisations) en coûterait 55 M€ minimum d’après Sport pour s’attacher ses services. Les dossiers Martinez et Neymar, eux, dépasseront sans aucun doute la barre des 100 millions d’euros.