FC Barcelone – Mercato : Messi et Guardiola bientôt réunis ?

Président de 2003 à 2010, Joan Laporta veut se présenter aux prochaines élections du FC Barcelone et promet de tenter de faire revenir Pep Guardiola.

Président du FC Barcelone entre 2003 et 2010, Joan Laporta s’est officielle porté candidat aux prochaines élections du géant catalan. Lui qui a échoué dans son aventure politique veut retourner à ses premières amours et a fait pour cela une annonce qui a forcément plu aux supporters mais aussi à Lionel Messi…

« Je travaille pour me présenter comme candidat à la présidence. J’ai déjà été président et je suis très excité d’être de retour. J’aimerais beaucoup que Guardiola revienne, mais il est à Manchester City et c’est une décision que Pep doit prendre. Il est une référence pour Barcelone et de nombreux Catalans voudraient qu’il entraîne de nouveau le Barça. Au bon moment, je parlerai à la personne qui, selon nous, devrait être un entraîneur du Barça à partir de 2021. »

Alors que le jeu du Barça est en déclin depuis trois ans et l’arrivée d’Ernesto Valverde, la volonté de Laporta de faire revenir Guardiola, 14 titres en 4 années sur le banc du FCB, devrait lui valoir un fort soutien populaire. Mais la partie est loin d’être gagnée. Après tout, l’un des autres candidats à la présidence promet pour sa part de faire venir Xavi…