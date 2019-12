FC Barcelone – Mercato : Messi fait fondre le remplaçant idéal de Luis Suarez

true

Pour accompagner Lionel Messi dans les années à venir au FC Barcelone, le nom de Lautaro Martinez revient régulièrement.

Alors que Luis Saurez prend de l’âge, l’arrivée d’un numéro 9 pour accompagner Lionel Messi au FC Barcelone va devenir d’actualité l’été prochain. En ce sens, la piste numéro un actuellement se nomme Lautaro Martinez, qui flambe sous le maillot de l’Inter Milan.

Un Lautaro Martiez qui, dans les colonnes de la Republicca, n’a pas caché sa connivence avec Lionel Messi qu’il cotoie en sélection. Avec une admiration évidente qui transparaît. « Leo est aussi important pour nous, Argentins, que l’était Maradona. C’est quelque chose au-delà du football. C’est le meilleur du monde, jouer avec lui en équipe nationale est un privilège. Il est généreux, il me montre des mouvements, m’apprend à trouver des espaces qui apparemment n’existent pas. (…) Ce serait formidable d’aider Leo à remporter une Coupe du monde. »

Avant de l’aider ensuite à retrouver les sommets sous le maillot du FC Barcelone. Sur ce sujet-là, l’attaquant argentin se montre bien plus prudent. « Bien sur ça me fait plaisir que les grands clubs s’intéressent à moi, cela prouve que je travaille bien et j’ai évolué. Mais je suis très heureux à l’inter, et c’est ma maison », a prévenu Lautaro Martinez.