FC Barcelone – Mercato : Messi hésiterait entre deux destinations, le PSG pas dans la course

Lionel Messi, la star argentine du FC Barcelone, a choisi de quitter le club catalan. Et ses plans d’avenir serait assez clairs.

C’est un véritable séisme que Lionel Messi vient de provoquer au FC Barcelone. Le capitaine et numéro 10 du Barça a informé par burofax son intention de quitter le club catalan à effet immédiat, en résiliant son contrat de manière unilatérale, s’appuyant sur une clause d’ores et déjà contestée par le club catalan.

Les médias espagnols et notamment Radio Catalunya révèlent en effet que le FC Barcelone s’estime dans son bon droit avec un Messi encore engagé pour un an. Et attendent donc un transfert énorme en cas de départ. La somme de 222 millions d’euros, qui n’est pas sans rappeler un certain Neymar, est évoquée.

Concernant sa destination, le journaliste de RMC Frédéric Hermel a écarté la piste Inter Miami. Si Lionel Messi aurait déjà un accord avec la franchise de David Beckham, ce serait pour un départ ultérieur. « Il ne peut pas partir tout de suite à Miami. Le trust monté par Messi a besoin de 18 mois d’existence pour avoir les aides fiscales » recherchées par la Pulga dans cet exil américain. Et Frédéric Hermel ajoute qu’un match à deux se dessine. « A l’heure où je vous parle, Messi ne contemple que deux clubs, l’Inter Milan et Manchester City ». Ce qui exclut donc le PSG de la partie… pour l’instant.