FC Barcelone – Mercato : Messi lâché par Ter Stegen ?

true

En proie au doute au FC Barcelone, Marc-André ter Stegen (27 ans) se pose beaucoup de questions sur son avenir en Catalogne. Le Bayern Munich pourrait l’intéresser.

Le FC Barcelone n’avait pas besoin de ça. Déjà dans l’œil du cyclone en 2020 en raison de plusieurs dossiers explosifs (départ de Valverde, brouille Messi-Abidal et Barçagate), le club catalan va être frappé au portefeuille par le coronavirus. Lionel Messi, Sergio Busquets, Gerard Piqué et Sergi Roberto ont été consultés à ce propos par leur direction et ont donné leur accord de principe pour que leurs émoluments soient momentanément revus à la baisse.

Leurs coéquipiers devraient eux aussi se plier à cette mesure exceptionnelle. « On ne nous a pas encore parlé de cette possibilité, mais cela ne m’étonnerait pas qu’ils nous proposent de baisser les salaires ou d’adapter les paiements, ce qui serait tout à fait compréhensible », confie l’agent d’un joueur blaugrana à L’Équipe.

📰 #PortadaSPORT 🖐️ STOP a la renovación de Ter Stegenhttps://t.co/C5ZHRUdxaY — Diario SPORT (@sport) March 22, 2020

Avant même cette situation, Marc-André ter Stegen (27 ans) avait déjà des doutes sur son avenir au Barça. Là, il se poserait encore plus de questions. En pleines discussions sur une prolongation de contrat (2022), SPORT assure ce lundi qu’aucun accord n’est encore intervenu entre les deux parties. Le club blaugrana offre pourtant un salaire annuel de 6,5 millions d’euros au portier allemand… qui est de plus en plus tenté par le Bayern Munich où il sait que Manuel Neuer arrive en fin de cycle. Un départ n’est donc pas à exclure, surtout si son salaire est réduit en ces temps de crise.