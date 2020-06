FC Barcelone – Mercato : Messi met tout en place pour conserver son chouchou

true

Aboudé en personne par le Ballon d’or, Ansu Fati (17 ans), la nouvelle sensation du FC Barcelone, a placé sa carrière dans les mains des proches de Messi.

Au FC Barcelone, Ansu Fati (17 ans) s’est fait une place dans le groupe professionnel. Le jeune ailier est la sensation de la saison du côté du Barça. Virevoltant, le natif de Bissau (Guinée Bissau) s’est accordé la grâce de Lionel Messi. Le sextuple Ballon d’Or apprécie le style de jeu de son nouveau compère d’attaque. Leur relation technique fait des merveilles.

Au micro de la Cadena SER, Bori Fati, père d’Ansu, a fait l’éloge de l’Argentin : « Il ne faut pas perdre la tête. Messi est le père de tous les footballeurs à Barcelone. Il n’y a personne comme Messi dans le monde du football. Si tu es aux côtés de Messi, tu dois simplement remercier Dieu et apprendre. »

Malgré les rumeurs de transfert, le joueur formé à La Masia souhaite rester auprès de la star argentine. Mais, le FC Barcelone, en manque de liquidités, patiente avant de prolonger l’international Espoirs espagnol. Cette situation agace l’intéressé et son entourage.

Au FC Barcelone, un Messi peut en cacher un autre

Selon ABC, Ansu Fati a mis son futur dans les mains de… Rodrigo Messi ! Le frère de Lionel devient ainsi le conseiller d’une légende du FC Barcelone et du futur des Catalans. Actuellement, toujours d’après ABC, Rodrigo Messi négocierait une augmentation salariale pour le vif ailier. Il espère doubler les émoluments de Fati en raison de son nouveau statut. Néanmoins, la négociation traîne encore en longueur. Bori Fati a tenu à apporter des éléments sur l’avenir de son fils : «Nous sommes très bien ici. Ansu vit son rêve. »

En interne, le cas Fati divise. Des dirigeants barcelonais aimeraient vendre le joyau pour résoudre des problèmes économiques. Manchester United aurait offert des sommes s’approchant dangereusement de la clause libératoire du joueur (170M€). À l’heure actuelle, c’est Josep Maria Bartomeu, président du FC Barcelone, qui a mis le veto à son départ.

Il faut dire qu’une fuite de Fati pourrait agacer au plus haut point Lionel Messi. Pas un bon point quand on sait que la direction catalane et le natif de Rosario sont en pourparlers pour prolonger l’aventure. Une seule certitude, les négociations importantes du FC Barcelone dépendent du même homme… Rodrigo Messi !