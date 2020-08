FC Barcelone – Mercato : Messi ne veut plus mettre un pied au club, réunion d’urgence au Barça !

true

C’est une soirée totalement folle qui s’annonce du côté du FC Barcelone. Lionel Messi, en plus de décider de partir, aurait choisi d’user une voie radicale.

C’est une issue qui, si elle se confirme, semble totalement inimaginable au vu du lien viscéral tissé entre Lionel Messi et le FC Barcelone. La presse espagnole dans son ensemble a rapidement rebondi sur la bombe lâchée par TyC Sports. Lionel Messi semble bel et bien avoir choisi de quitter le club blaugrana.

Mais plus que la décision de partir, qui se justifie dans le contexte sportif et extra-sportif compliqué que traverse le Barça, c’est plutôt la rupture brutale qu’a engagé Messi qui fait déjà trembler toute la Catalogne. En effet, Lionel Messi aurait envoyé un fax pour acter une potentielle résiliation de contrat et ne se considérerait plus comme un joueur du FC Barcelone !

Selon le journaliste de Marca Alfredo Martinez, Lionel Messi aurait décidé de ne pas se rendre aux tests de fin de semaine ni aux entraînements qui vont reprendre au FC Barcelone. Un bras de fer particulièrement brutal qui oblige le Barça à agir vite. La même source assure qu’une réunion d’urgence est même déjà prévue au sein du club blaugrana pour définir la stratégie dans un dossier qui s’annonce explosif comme rarement dans l’histoire du football.