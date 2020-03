FC Barcelone – Mercato : Messi prend une douche froide pour Martinez

true

Désireux de recruter Lautaro Martinez (Inter Milan, 22 ans) au mercato, le capitaine du FC Barcelone Lionel Messi pourrait être obligé d’attendre une saison de plus.

Les cibles offensives du FC Barcelone pour le mercato d’été sont connues de tous : Neymar (PSG, 28 ans) et Lautaro Martinez (Inter Milan, 22 ans). Dans son édition du jour, Mundo Deportivo a expliqué que le Barça pourrait être amené à inclure Ousmane Dembélé et/ou Philippe Coutinho pour faciliter ces opérations avec le PSG et l’Inter Milan.

La question est : qui voudra récupérer un joueur en cristal et un autre qui ne convainc plus depuis plus d’un an. Lionel Messi espère, dans son confinement, pouvoir faire confiance à ses dirigeants même si celle-ci s’est étiolée depuis sa brouille avec Éric Abidal. Pour ne rien arranger à l’histoire, l’attaquant argentin vient de prendre un retour assez négatif de la part de l’Inter Milan concernant le cas Martinez.

« Je vois clairement Lautaro rester une saison de plus dans le football italien », a déclaré le directeur sportif nerazzurro Javier Zanetti sur les ondes de Radio Continental en Argentine. Lors de ses dernières sorties, le chouchou de Messi se plaît dans ce football très tactique et ne disait pas autre chose…