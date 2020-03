FC Barcelone – Mercato : Messi privé de son chouchou par le coronavirus ?

true

Ciblé par le FC Barcelone sur l’insistance de Lionel Messi, Lautaro Martinez pourrait bien rester une saison de plus à l’Inter Milan.

C’est loin d’être un scoop : pour renforcer l’attaque du FC Barcelone, Lautaro Martinez est le favori de Lionel Messi, au même titre que Neymar. A 22 ans, l’Argentin brille à l’Inter Milan où il forme un duo de choc avec Lukaku.

Le prix de Martinez est connu : 111 M€. Soit le montant de sa claude de cession. Mais celle-ci n’est valable que jusqu’à la fin du mois de juin et selon Mundo Deportivo, du côté de l’Inter, on pense que le Barça, qui aurait déjà formuler une première offre (rejetée) de 70 M€, ne pourra pas allonger une telle somme à cause du Covid-19 et de ses conséquences économiques.

« La conjoncture ne favorisera pas les transferts élevés et l’Inter pense qu’aucun club ne pourra payer les 111 M€ pour Martinez », note le quotidien catalan. Timo Werner, l’attaquant allemand de Leipzig, serait le plan B du Barça pour le poste d’avant-centre.