FC Barcelone – Mercato : Messi soumet son avenir à une condition

Lionel Messi veut remporter une nouvelle Ligue des champions. La semaine dernière, l’attaquant du FC Barcelone a de nouveau fait savoir que la compétitivité de son équipe en C1 serait une condition pour prolonger son aventure en Catalogne.

Pour ce faire, « La Pulga » veut que ses dirigeants mettent sur pied une équipe suffisamment armée pour répondre à cet objectif. « Leo est très heureux ici. C’est sa maison. Si le club fait ce qu’il doit faire, c’est-à-dire mettre sur pied une équipe compétitive, ce sera spectaculaire pour lui et il restera ici toute sa vie, a fait savoir Luis Suarez à la RAC1. Il l’a déjà dit. Je pense que le club a compris le message. Il serait normal qu’ils souhaitent que le meilleur joueur du monde, dans l’histoire du club, continue à ce niveau et ici à Barcelone. J’espère que Leo restera. »

Messi veut un Barça compétitif pour rester

Guillem Balagué a confirmé les propos de Suarez. « Messi ne pense pas à partir. Il avait eu d’autres occasions par le passé, pas cette fois. Il a besoin de se sentir à l’aise où qu’il soit, c’est sa demande principale. Les gens autour de lui font en sorte qu’il ait Luis Suarez qui prenne soin de lui, qu’il ait une routine que ce soit à la maison ou dans sa vie. La possibilité qu’il parte aux Newell’s Old Boys est de plus en plus mince. Il a tout ça, mais il veut une équipe compétitive. Maintenant, ça va être un combat au sein du club pour les élections présidentielles », a glissé le journaliste espagnol à Sky Sport. Éric Abidal, s’il veut redorer son image auprès de Messi, sait doublement ce qu’il lui reste à faire.